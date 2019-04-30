Башенный кран рухнул на офис Google, есть погибшие - ВИДЕО
30 апреля 2019 09:35 639
В Сиэтле (США) на проезжую часть рухнул башенный кран. В результате трагедии погибли четыре человека, еще трое госпитализированы, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
По данным Mirror, кран повредил здание офиса компании Google, которое строилось два года, а также два автомобиля, припаркованных внизу. Всего пострадали шесть машин.
Инцидент произошел в районе, где активно идет застройка офисов и квартир. В этот день в Сиэтле бушевал сильный ветер.
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