Автопилот растерялся и чуть не отправил Tesla в полет с обрыва - ВИДЕО
30 апреля 2019 09:52 299
Автопилот, встроенный в Tesla, оказался способен на серьезные ошибки. Одна из них попала на видео, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как автопилот Tesla Model X "растерялся" на горном серпантине и чуть не отправил машину в пропасть.
Правда, ДТП все же произошло - Tesla на небольшой скорости врезалась в скалу.
Что именно сбило с курса автомобиль - пока непонятно.
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