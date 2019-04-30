Автопилот, встроенный в Tesla, оказался способен на серьезные ошибки. Одна из них попала на видео, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как автопилот Tesla Model X "растерялся" на горном серпантине и чуть не отправил машину в пропасть.

Правда, ДТП все же произошло - Tesla на небольшой скорости врезалась в скалу.

Что именно сбило с курса автомобиль - пока непонятно.

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