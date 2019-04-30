Компания Boeing провела дополнительные летные испытания самолетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением в рамках подготовки к его сертификации. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Эксплуатация лайнеров 737 MAX приостановлена по всему миру из-за проблем в работе программного обеспечения, которые, как предполагается, стали причиной крушения двух лайнеров такого типа за последние полгода. Из отчета компании следует, что дополнительные затраты на производство самолетов модели 737 MAX составят в 1 миллиард долларов.

"Boeing продолжает неуклонно продвигаться по пути сертификации, завершив официальный инженерный испытательный полет с (обновленным) программным обеспечением - заключительные технические летные испытания перед сертификационным полетом. В целом наши талантливые летчики-испытатели совершили 146 полетов на 737 MAX, проведя в воздухе в общей сложности примерно 246 часов с обновленным программным обеспечением", - сказал представитель компании. Он напомнил, что почти 90% из более чем 50 операторов 737 MAX по всему миру проверили это обновление программного обеспечения.

В середине апреля глава Boeing Деннис Меленберг уже сообщал, что всего выполнено 120 тестовых полетов в рамках испытаний нового программного обеспечения общей продолжительностью 230 часов. По его словам, Boeing завершил испытательные полеты 737 MAX перед сертификацией нового программного обеспечения. Таким образом, за прошедшие с момента этого заявления дни летчики Boeing совершили дополнительно 26 полетов общей продолжительностью 16 часов.

В середине апреля Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что считает обновленное программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX "подходящим для оперативной деятельности", а также рекомендовало пилотам этого самолета пройти дополнительное обучение работе в новой системе.

Информация о дополнительных испытательных полетах Boeing 737 MAX появилась на фоне новых жалоб сотрудников Boeing на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX. По данным Wall Street Journal, жалобы уже изучают авиавласти США. В ходе пресс-конференции в понедельник Меленберг выступил в защиту мер безопасности, которые предпринимает компания, и отказался принимать на себя полную ответственность за две авиакатастрофы.

В марте лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию самолета. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.