На украинской АЭС произошел сильный пожар - ВИДЕО
30 апреля 2019 11:55 311
29 апреля, в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции, произошел пожар в трансформаторе, как передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Как сообщает областное управление госслужбы по ЧС, возгорание удалось ликвидировать в течение часа. Возгорание началось в 21.07 (время совпадает с московским). В ведомстве подчеркнули, что радиационный фон находится в норме и жителям ничего не угрожает. Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвовали 36 человек и десять единиц техники.
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