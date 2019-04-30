29 апреля, в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции, произошел пожар в трансформаторе, как передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Как сообщает областное управление госслужбы по ЧС, возгорание удалось ликвидировать в течение часа. Возгорание началось в 21.07 (время совпадает с московским). В ведомстве подчеркнули, что радиационный фон находится в норме и жителям ничего не угрожает. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 36 человек и десять единиц техники.

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