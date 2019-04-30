В Стамбуле усилены меры безопасности в связи с проведением первомайских митингов, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что митинги будут проведены в стамбульских районах Бакыркей и Малтепе.

Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году на это вновь был введен запрет.

Напомним, что накануне в Анкаре были задержаны 22 боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов.

Сообщалось, что 17 из них являются гражданами Ирака, остальные - гражданами Сирии.