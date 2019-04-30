В Стамбуле усилили меры безопасности
30 апреля 2019 12:23 61
В Стамбуле усилены меры безопасности в связи с проведением первомайских митингов, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что митинги будут проведены в стамбульских районах Бакыркей и Малтепе.
Отметим, что в 2010 году власти Турции разрешили проведение первомайского митинга на площади Таксим, а в 2013 году на это вновь был введен запрет.
Напомним, что накануне в Анкаре были задержаны 22 боевика террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов.
Сообщалось, что 17 из них являются гражданами Ирака, остальные - гражданами Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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