Основатель и генеральный директор компании - производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (148,4 миллиона долларов) главе Gree Electric Дун Минчжу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

Предприниматели заключили пари в 2013 году. Тогда в эфире одного из телеканалов глава Xiaomi заявил, что через пять лет доход его компании превзойдет финансовые результаты Gree Electric. Дун Минчжу предложила поспорить на один юань, Лэй Цзюнь поднял ставку до миллиарда.

Но, согласно отчетам, за прошлый год Gree Electtric заработала 198 миллиардов юаней (29,4 миллиарда долларов), а Xiaomi - примерно на 20 миллиардов меньше.

Как отмечает агентство, при заключении пари оппоненты не обговорили конкретные показатели выручки, так что неизвестно, станет ли Лэй Цзюнь выплачивать проигрыш.