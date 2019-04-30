Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на санкции, и США об этом узнают. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

Роухани отметил, что Вашингтон принял "неверное решение", решив довести экспорт иранской нефти до нуля. "Они увидят, что в ближайшие месяцы мы продолжим наш экспорт нефти", - цитирует иранского президента агентство.

Роухани подчеркнул, что США стремятся уменьшить валютные доходы страны, и добавил, что с божьей помощью Иран "поставит Америку на колени".

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

После этого министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран продолжит продавать нефть и покажет США, что с ними "нельзя говорить через давление".