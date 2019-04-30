В Бразилии преступник необычным способом оторвался от гнавшихся за ним полицейских автомобилей. Немного оторвавшись от преследователей он быстро спрятал свое транспортное средство за припаркованным автомобилем, а сам затаился рядом, как передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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