Мастер маскировки оригинально ушел от полицейской погони - ВИДЕО
30 апреля 2019 13:36 137
В Бразилии преступник необычным способом оторвался от гнавшихся за ним полицейских автомобилей. Немного оторвавшись от преследователей он быстро спрятал свое транспортное средство за припаркованным автомобилем, а сам затаился рядом, как передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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