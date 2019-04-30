В Иране прогремел взрыв, есть погибшие - ВИДЕО
30 апреля 2019 13:44 191
При взрыве в тоннеле Альборз на автомагистрали Тегеран-Север погибли три человека.
Об этом сказал координатор проекта автомагистрали Шуджа Мирзаиан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, госпитализированы пять человек. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
По словам представителя Организации скорой помощи Ирана Муджтабы Халиди, взрыв произошел из-за утечки газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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