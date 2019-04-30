В инциденте с автомобилем, который протаранил здание торгового центра Гамбурге, пострадали несколько человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Hamburger Morgenpost.

Инцидент произошел в филиале Galeria Kaufhof в районе Попенбюттель. Машина, выезжавшая со стоянки, неожиданно въехала в галерею, разбив стеклянную стену. Посетителей немедленно эвакуировали, на место происшествия прибыли спасатели.

Несколько человек получили ранения, одной продавщице потребовалась госпитализация. Кроме того, медики оказывают психологическую помощь посетителям.

По словам спасателей, автомобиль, разбив стекло, остановился, застряв передними колесами в ленте эскалатора. Земля у входа в торговый центр усыпана осколками стекла и обломками машины.

Причины поведения водителя пока неизвестны. Как сообщает издание, он пенсионер.