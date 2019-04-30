Президентские выборы в Украине официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В начале заседания члены ЦИК огласили результаты по итогам голосования в областях Украины и данные были внесены в общий протокол Центризбиркома по результатам голосования.

Протоколы с окончательными результатами подсчетов голосов подписали представители кандидатов в президенты в ЦИК.

Итого, согласно итоговым подсчетам:

за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;

за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

"По итогам повторного голосования и по итогам выборов избранным президентом Украины является Владимир Александрович Зеленский", - отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Конституция Украины и закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.