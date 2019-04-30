Этот молодой житель Китая каждый день доказывает, что человека, стремящегося сделать свою жизнь лучше, ничто не должно останавливать, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина потерял руку, но он нашёл своё призвание и вот уже 8 лет работает строителем, тем самым зарабатывая деньги для своей семьи.

Как только видеоролик с одноруким строителем появился в социальных сетях, он стал популярным, ведь зрителей очень тронула отвага упорного молодого человека, бросающего вызов всем невзгодам.

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