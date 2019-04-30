Президент Ирана Хасан Роухани подписал закон, согласно которому вооруженные силы Соединенных Штатов, дислоцированные в ближневосточном регионе, объявляются террористическими формированиями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В законе указывается, что "все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США - спонсором терроризма".

Закон подписан Роухани спустя неделю после его утверждения иранским парламентом. 23 апреля иранские депутаты большинством голосов ратифицировали все 14 положений законопроекта о признании Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США "иностранной террористической организацией". Отмечается, что президент Ирана дал распоряжение силовым ведомствам, разведывательным структурам, а также МИД страны принять меры для безусловного выполнения нового закона.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует в террористической деятельности, финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Вооруженные силы США. 16 апреля парламент Ирана провел слушания и одобрил часть положений законопроекта о признании террористическим СЕНТКОМ.