Уголовный суд Каира приговорил во вторник одного из руководителей запрещенного в этой стране движения "Братья-мусульмане" бизнесмена Хасана Малека, а также его сына и еще пятерых членов группировки к пожизненному тюремному заключению по делу о причинении ущерба египетской экономике, сообщает сайт египетской газеты "Масрави".

Еще трое подсудимых получили по десять лет тюрьмы, четырнадцать человек были оправданы.

Подсудимых обвиняли в том, что они планировали действия, направленные на обесценивание египетского фунта и нанесение серьезного ущерба экономике страны. Кроме того, осужденные готовили террористические атаки против военных и сил полиции, планировали совершение терактов в отношении иностранных туристов, уточняет издание.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавших за протестами, погибли сотни египтян. Организация "Братьев-мусульман" была объявлена в Египте террористической.

Сейчас практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане" находится в тюрьме. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения. В то же время ряд руководителей группировки сумели скрыться за пределами Египта.