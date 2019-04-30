Компания Netflix, популярный провайдер художественного и документального киноконтента в интернете, совместно с продюсерской группой, создавшей романтическую комедию Crazy Rich Asians ("Безумно богатые азиаты"), ставшую хитом в американском прокате, снимут сериал о драматической спасательной операции, в результате которой были спасены школьники из таиландской юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", запертые наводнением в одной из самых длинных пещер мира, сообщает во вторник интернет-портал Thaiger.

Масштабная 18-дневная международная операция по спасению детей и их футбольного тренера из пещеры "Тхам Луанг" в северном Таиланде в июле прошлого года привлекла внимание всего мира, напоминает издание. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об операции и судьбе спасенных школьников за прошедшие месяцы написаны более десяти книг на разных языках и подписано несколько контрактов на кинематографические права. Интерес к истории спасения таиландских подростков способствовал созданию специальной компании-держателя прав на литературные и кинематографические воплощения истории двенадцати юных футболистов и их тренера, "13 Тхамлуанг Компани Лимитед". Главой ее стал 25-летний Эккапхон Чантхавонг, или "Эк", тренер "Вепрей", который провел все 18 дней вместе со своими воспитанниками в пещере, помог им выжить до прихода помощи, и покинул пещеру последним, в тяжелом состоянии, потому что в течение девяти дней до прихода помощи делился с мальчишками своим скудным рационом выпечки и сладостей, захваченных командой с собой в расчете на однодневный поход, пишет портал.

Проект, который будут совместно снимать американский режиссер "Безумно богатых азиатов" и "Никогда не говори "никогда" Джонатан Мюррей Чу и таиландский режиссер Наттхавут Пхунприя, снявший в 2017 году триллер "Злой гений", который приобрел популярность не только в Таиланде, но и за пределами страны, будет либо художественным сериалом, либо сериалом с элементами документального кино, говорится в сообщении.

В фильме подростки из команды "Лесные Вепри" и их тренер в "перебивках" между игровыми сценами будут рассказывать свою реальную историю такой, какой они ее видят сами - со всеми страхами и ужасами, полной темнотой круглые сутки, с выживанием в течение девяти первых дней на кусочке печенья в день и каплях чистой воды, падающих со сталактитов, с затрудненным дыханием из-за снижения процента кислорода в воздухе пещеры, пишет издание.

Финансовые детали проекта его участники пока не объявляли, однако "Лесные Вепри" и их тренер еще до начала переговоров с Netflix заявляли, что 20% всего заработка с производства фильмов, посвященных их истории, будут отдавать на благотворительность, так как чувствуют глубокую благодарность тысячам людей, участвовавших в их спасении, и хотят использовать часть заработанных денег на оказание помощи тем, кто нуждается, как и они когда-то, сообщает Thaiger.