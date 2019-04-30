Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри нарушат еще одну королевскую традицию, пишет Insider.

По данным издания, пара отказалась от выпуска новой продукции в честь рождения первенца. Раньше выпуск новых товаров был традицией после появления на свет нового члена королевской семьи. Обозреватель Ричард Фитцуильямс назвал такое решение "слишком коммерческим" для пары.

Ранее новую продукцию в линейке Royal Baby выпускали принц Уильям и Кейт Миддлтон после рождения троих детей, отмечается в материале. Тогда были выпущены новые линии товаров в честь рождения всех детей Уильяма и Кейт: принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.