Центральный пхеньянский зоопарк отметил во вторник 60-летие со дня своего основания. Зоологический парк был открыт 30 апреля 1959 года на одной из окраин столицы КНДР по личному распоряжению Ким Ир Сена. Решено было создать зоопарк мирового уровня, чтобы он стал местом культурного отдыха жителей Пхеньяна, для чего была выделена огромная территория у подножия горы Тэсон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время пхеньянский зоопарк занимает территорию более 100 га. В нем содержатся более 15 тыс. животных 760 различных биологических видов. Парк настолько большой, что по его дорожкам курсируют новые мини-автобусы, которые перевозят посетителей. Чтобы не нарушать экологию парка, используются исключительно аккумуляторные автобусы на электрической тяге.

Территория пхеньянского зоопарка чистая, ухоженная и напоминает большой сосновый лес, в котором проложены широкие асфальтовые дорожки. В естественный природный ландшафт парка гармонично вписываются павильоны, имеющие весьма оригинальные архитектурные формы. Например, комплекс, в котором содержатся пресмыкающиеся, построен в виде гигантской оранжевой черепахи.

На многих вольерах установлены специальные таблички. На них указано, кто из руководителей КНДР подарил животное и указана дата передачи. Одним из старожилов пхеньянского зоопарка является азиатский слон. В августе 1959 года его подарил Ким Ир Сену президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин. У первого слона есть множество потомков, родившихся уже в Пхеньяне. Эти животные традиционно пользуются большой популярностью у посетителей. В пхеньянском зоопарке содержатся также бегемоты, носороги, жирафы, черные медведи, львы, тигры, ягуары.

Место для пикников

Судя по большому числу автобусов на парковке перед входом в зоопарк, жители Пхеньяна и других городов КНДР приезжают сюда на экскурсии большими организованными группами. До парка можно также добраться самостоятельно на метро - выход из подземной станции находится всего примерно в 100 м от входа в зоопарк.

Жители столицы КНДР любят приходить в зоопарк, чтобы погулять с детьми. На территории парка также оборудованы места, куда можно прийти с большой компанией и устроить пикник с приготовлением различных блюд.

Многие посетители кормят обитателей зоопарка - там это не запрещается. Корм для животных, расфасованный в небольшие пакетики, продается там же в парке.