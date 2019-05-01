Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Вашингтон введет санкции "самого высокого уровня" против Кубы, если Гавана не прекратит действовать против Венесуэлы.

По его словам, кубинские военные якобы проводят операции в Венесуэле. Он также добавил, что войска Кубы должны вернуться на родину. Трамп подчеркнул, что США введут санкции против Кубы, если "этого не произойдет".

Ранее сообщалось, что Трампу доложили об обострении кризиса в Венесуэле.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о "конце узурпации" власти в Венесуэле.