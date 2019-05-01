Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, полиция задержала 11 человек после досмотра четырех автомобилей у метро Порт-д'Орлеан в 14 округе Парижа. В ходе проверки в автомобилях были найдены несколько противогазов. Кроме того, еще три гражданина Испании были задержаны в среду утром в 10 округе Парижа. По данным телеканала, при задержании у них были обнаружены несколько молотков, отверток, ножей, рогаток, три газовых баллона и две канистры с бензином.

Накануне французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в парижской первомайской демонстрации примут участие от полутора до двух тысяч радикально настроенных хулиганов, которых также называют black block. Глава МВД страны Кристоф Кастанер в свою очередь заявил, что обеспечивать порядок в столице Франции будут 7,4 тысячи полицейских и жандармов.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел большую пресс-конференцию по итогам проходивших в стране национальных дебатов, организованных в ответ на протесты "желтых жилетов". Французский лидер объявил о ряде мер в ответ на кризис, в числе которых - снижение налогов для работающих граждан, индексация пенсий с 2020 года и ряд других. Первые меры были объявлены французскими властями в декабре прошлого года. По оценке министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, реализация этих мер потребует 17 миллиардов евро.