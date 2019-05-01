Из Центра временного содержания иностранных граждан в Уфе на улице Гурьевской сбежали двое мужчин. Об этом пишет UFA1.ru.

26-летний и 31-летний мужчины совершили побег на рассвете, в 04:50 по местному времени. Камера наружного наблюдения зафиксировала побег, когда они прыгали из окна второго этажа.

Мужчины находились в центре с 14 января 2019 года. Ранее в отношении них было вынесено решение о выдворении за пределы страны. Сейчас их вернули в центр.

Напомним, что в Центр временного содержания граждан по решению суда помещаются граждане других государств, если они нарушили миграционное законодательство. Там они находятся до момента выдворения за пределы РФ.

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