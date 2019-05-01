Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану потратил 11 млн евро на самый дорогой в мире автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как пишет La Stampa TV, португальцу приглянулся Bugatti La Voiture Noire, но получить его он сможет лишь в 2021 году. Отмечается, что так много времени займет отладка машины.

© Sebastian Geisler, via www.imago, www.imago-images.de, Globallookpress

Недавно "черная машина" была представлена на Женевском автосалоне. В ней мотор мощностью 1500 лошадиных сил, а максимальную скорость, которая она сможет развить - 420 километров в час.

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