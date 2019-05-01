По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли в результате взрыва, который прогремел в среду в штате Махараштра. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел в округе Гадчироли на границе со штатом Чхаттисгарх, где наиболее активно орудуют боевики-маоисты. По предварительным данным, преступники активировали самодельное взрывное устройство, прикрепленное к полицейской машине. Агентство Рейтер, в свою очередь, приводит цифру в 16 погибших, ссылаясь на полицейские источники.

По информации телеканала, в этом же округе боевики ранее сожгли несколько автомобилей, принадлежавших компании, которая ведет здесь строительство шоссе.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют "наксалитами", активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".