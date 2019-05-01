Видеокамера наружного наблюдения запечатлела падение кухонного тесака в считанных сантиметрах от случайного прохожего в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, КНР).

Случайный прохожий пережил не самые приятные моменты в своей жизни, когда оказался на месте падения опасного предмета, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации СМИ, руководство жилого дома выяснило, что в тот день жительница квартиры на третьем этаже не удержала тесак в руках во время его мытья.

Виновница происшествия сразу же спустилась вниз, чтобы вернуть свою кухонную утварь и извиниться перед пешеходом.

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