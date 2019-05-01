Заседание суда, где как ожидается, будет объявлена мера пресечения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу за нарушение условий освобождения под залог, вызвало ажиотаж среди его сторонников, передают Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Перед дверью в зал Королевского суда лондонского района Сазек толпится едва ли не больше сторонников Ассанжа, чем журналистов. Периодически подходят все новые и новые люди, уговаривая своих единомышленников присоединиться к их пикету на улице. Их выкрики слышны через окна суда.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, которую разрешил британский суд. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрывается информация об отдельных эпизодах, среди которых случайная гибель мирных граждан. По операции в Ираке материалы показывают данные о погибших с 2004 до 2010 года, где, согласно данным WikiLeaks, больше половины составляют гражданские лица (примерно 66 тысяч из 109). Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.