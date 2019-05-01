Правоохранительные органы задержали 249 человек в ходе демонстраций в Париже, 148 помещены под стражу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Первомайские демонстрации проходят в среду в ряде городов Франции. Демонстрация в Париже сопровождается беспорядками. Отмечается, что к 16.00 силами правопорядка было проведено 12,5 тысяч предварительных проверок.

По данным МВД Франции, к 14.00 по всей стране в акциях приняли участие 151 тысяча человек, в том числе 16 тысяч в Париже.