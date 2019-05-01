/world/1116259.html В Париже на демонстрациях задержали сотни человек
В Париже на демонстрациях задержали сотни человек
Правоохранительные органы задержали 249 человек в ходе демонстраций в Париже, 148 помещены под стражу. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Первомайские демонстрации проходят в среду в ряде городов Франции. Демонстрация в Париже сопровождается беспорядками. Отмечается, что к 16.00 силами правопорядка было проведено 12,5 тысяч предварительных проверок.
По данным МВД Франции, к 14.00 по всей стране в акциях приняли участие 151 тысяча человек, в том числе 16 тысяч в Париже.
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