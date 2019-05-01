ВВС США впервые применили в бою два истребителя F-35A. Это произошло в ходе ударов по сети подземных туннелей в иракском горном районе Хамрин, где террористическая группировка "Исламское государство" хранила оружие. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду интернет-портал Military.com.

Согласно его данным, целью операции было воспрепятствовать накоплению террористами боеприпасов и сил, которые могут представлять угрозу бойцам коалиции в том районе. Не уточняется, были ли достигнуты цели операции в результате авиаударов.

В сентябре 2018 года ВВС США впервые применили другую модель - многоцелевой истребитель F-35B - для нанесения удара по противнику. Это были позиции радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника в Министерстве обороны США.

F-35 Lightning II - это одноместные однодвигательные сверхзвуковые всепогодные малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения. В семейство входят три типа самолетов: F-35A - истребитель-бомбардировщик с обычным взлетом и посадкой, который используется ВВС США; F-35B - истребитель-бомбардировщик с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, его базовый заказчик - Корпус морской пехоты США; F-35C - палубный истребитель-бомбардировщик с катапультным взлетом и посадкой с помощью аэрофинишеров, его базовый заказчик - ВМС США.