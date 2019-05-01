Президент США исключил из повестки торговых переговоров вопрос о коммерческом кибершпионаже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент США явно заинтересован в том, чтобы как можно скорее завершить сильно затянувшийся процесс торговых переговоров с КНР и заключить торговую сделку. По информации Financial Times, ради этого Дональд Трамп пошел на серьезные уступки, исключив из повестки переговоров вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа.



Ранее Вашингтон обвинял Пекин в том, что власти Поднебесной осуществляли и спонсировали виртуальные атаки на американские компании. Американские чиновники и эксперты по безопасности неоднократно жаловались на то, что за последние два года значительно участились случаи кражи Китаем коммерческих технологий и интеллектуальной собственности. Однако теперь позиция Белого дома явно смягчается.



"Многие вопросы исключаются из этих переговоров, поскольку президент Трамп хочет заключить сделку", - сообщил FT источник, близкий к переговорам.

