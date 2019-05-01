Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Избранница монарха служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai Airways. Вачиралонгкорн сообщил о браке за три дня до церемонии коронации.