/world/1116282.html Король Таиланда женился на генерале
Король Таиланда женился на генерале
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Избранница монарха служила в специальном подразделении Королевской гвардии и была бортпроводницей Thai Airways. Вачиралонгкорн сообщил о браке за три дня до церемонии коронации.
Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), правившего в течение 70 лет. По традиции, сложившейся у правящей династи Чакри, коронация каждого короля происходит не сразу, а через некоторое время после его восшествия на престол. Рама IX короновался через четыре года.
Коронация Рамы Х состоится со 2 по 6 мая. По предварительным данным, на семикилометровом маршруте процессии вдоль улиц выстроятся более 150 тысяч зрителей, которые уже приезжают в столицу из всех провинций страны.
Сама церемония коронации состоится в Храме Изумрудного Будды и Большом королевском дворце. Там же король проведет первую аудиенцию с членами королевской семьи, министрами, высшими чиновниками государства и иностранными послами.
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