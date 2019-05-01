Администрация США запросила в конгрессе дополнительно 4,5 миллиарда долларов на решение гуманитарных проблем мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщила журналистам представитель американской администрации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В основном эти средства пойдут на удовлетворение срочных гуманитарных потребностей (мигрантов)... На эти цели пойдут 3,3 миллиарда долларов", - сказала представитель администрации в ходе брифинга.

"Ситуация с каждым днем становится все более угрожающей, она ухудшается", - подчеркнула она.

По ее словам, число задержанных мигрантов к концу года может превысить один миллион человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. В основном речь идет о мигрантах из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы - беднейших стран Центральной Америки. Причем в более чем половине случаев это уже не отдельные лица, а целые семьи, а также дети, которые пытаются найти убежище в США, без сопровождения взрослых. Поток мигрантов, как отмечают в администрации, превышает возможности властей по их приему и временному размещению.



Представитель администрации подчеркнула, что запрошенные средства не будут использоваться на строительство дополнительных участков стены на границе с Мексикой.

Ранее споры администрации и конгресса о финансировании строительства стены на границе привели к остановке работы федерального правительства США: демократы отказывались выделять средства на эти цели. Президент Дональд Трамп согласился возобновить работы правительства, но одновременно распорядился, чтобы средства были выделены по линии минобороны в рамках указа о чрезвычайном положении.

