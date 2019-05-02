Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30 апреля - 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На предыдущем заседании в марте регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.