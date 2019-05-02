/world/1116304.html США приняли важное решение по доллару На заседании Федеральной резервной системы (ФРС) принято решение
США приняли важное решение по доллару
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30 апреля - 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На предыдущем заседании в марте регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.
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