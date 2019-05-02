/world/1116321.html Наводнение в Канаде: более 12 тысяч человек эвакуированы
Наводнение в Канаде: более 12 тысяч человек эвакуированы
Более 12 тысяч человек в Канаде эвакуировали из-за весеннего половодья, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В провинциях Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио затоплено более 20 тысяч зданий. В помощь спасателям мобилизованы военные. На улицах сооружают временные дамбы. Во многих районах введен режим ЧС.
В ближайшее время обещают сильный снег с дождем. Может выпасть до 40 миллиметров осадков, передает телеканал "Россия 24".
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