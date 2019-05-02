Россиянин Саид Нурмагомедов получил травму, по этой причине его бой против бразильца Раони Барселоса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в команде Нурмагомедова.

Поединок должен был состояться 11 мая на турнире UFC 237 в Рио-де-Жанейро. "Саид получил травму. Бой отменен", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Последний бой россиянин провел 3 февраля на турнире UFC Fight Night 144, победив бразильца Рикардо Рамоса техническим нокаутом в первом раунде. На счету Нурмагомедов два поединка в UFC, в обоих он оказывался сильнее соперника. Всего в активе спортсмена 13 побед (6 досрочно) и одно поражение в ММА