Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду около 17.00 по местному времени, когда 14 человек упали с одной из горок, скатываясь с нее на так называемых "ватрушках". К настоящему моменту власти пока не сообщают, каким образом и по какой причине пострадавшие оказались за пределами защитных заграждений, которыми оборудована вся горка. Также пока не уточняется, с какой высоты упали посетители парка, известно лишь, что длина горки превышает 200 метров.

После инцидента в местные больницы были доставлены все 14 пострадавших, однако двоих взрослых спасти не удалось, остальные до сих пор находятся в больницах для продолжения лечения.

Местные правоохранительные органы приступили к расследованию, сотрудники парка, ответственные за обеспечение безопасности на горке, где произошел инцидент, уже задержаны. Парк закрыт до особого распоряжения.