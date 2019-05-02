Легковой автомобиль потерял управление на заправке в Китае, после чего сбил колонку. В результате инцидента произошел взрыв и начался пожар - автомобиль и колонка вспыхнули, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Начальник станции моментально дал команду сотрудникам взять огнетушители и броситься к автомобилю, чтобы спасти водителя и контролировать распространение пожара. В критический момент время у работников АЗС ушло всего 10 секунд, чтобы отреагировать на ЧП и еще 30 секунд, чтобы открытое пламя полностью погасло, сообщает Chinanews.

В 22.05 пожар был ликвидирован. Начальник автозаправочной станции доложил вышестоящим властям о произошедшем, а также сообщил в местные органы власти и дорожную полицию. Водителя, виновника происшествия, забрали органы общественной безопасности.

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