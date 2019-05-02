В Сети опубликовано видео, на котором туристы спасаются от бегущего за ними разгневанного слона, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как пишет Daily Mail, эти кадры были сняты в национальном парке Джима Корбетта в Уттаракханде в Индии. Видно, что туристы приехали на сафари на джипе. Слону не понравилось, что они подошли слишком близко, фотографировали его.

В ролике турист в шлеме бежит к машине по усаженной деревьями асфальтированной дороге. За ним несется слон с огромными бивнями. Одна из туристок кричит что-то водителю, по всей видимости, чтобы он заводил мотор, так как слон не собирался останавливаться. Машина трогается, как только в нее садится турист в шлеме.

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