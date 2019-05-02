Пожар произошел в оружейном магазине "Арбалет" в Махачкале. По данным РЕН ТВ, пламя охватило площадь в 100 "квадратов" после хлопка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информации о возможных пострадавших пока нет. По данным РЕН ТВ, пожар удалось оперативно ликвидировать.

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