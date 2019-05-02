Специалисты Томского государственного университета совместно с компанией "ЭлеСи" разработали первое отечественное программное обеспечение, полностью независимое от Windows. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ТГУ.

Подчеркивается, что при его создании не использовались зарубежные компоненты.

"Он предназначен в первую очередь для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение, - предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте - и газопереработкой", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта со стороны университета, директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин отметил, что программный комплекс для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами работает под управлением Unix-подобных операционных систем.

"Это полностью отечественный импортозамещающий продукт, позволяющий обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени, выполнять иные технологические функции", - приводятся слова Замятина в сообщении вуза.

По словам специалиста, в разработке использовались передовые исследования, что позволило новому ПО превзойти конкурентов в быстродействии и надежности. Кроме того, его можно развивать без каких-либо ограничений сторонних производителей.

"Проект, который компания "ЭлеСи" и ТГУ реализовали при поддержке государства, предусматривал создание завершенного коммерческого продукта. Эта задача выполнена, в ближайшее время будет проведен ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе и в рамках крупнейших в России выставочных мероприятий", - сообщил директор по инновационному развитию "ЭлеСи" Максим Костарев.

В проект вложено более трехсот миллионов рублей, половина из них - субсидия государства, остальные - средства индустриального партнера. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО "Военно-инженерная корпорация". Программный комплекс успешно прошел испытания и полностью готов к применению. Предполагается, что комплекс поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение.