Агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Видео с устройством, которое называется TÜMOL, также публикует Haber7.

Отмечается, что новейшая разработка во многом схожа с оружием, использовавшимся героями фантастической киносаги "Звездные войны". На создание изделия, как уточняет Anadolu, потребовалось три месяца, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Телерадиокомпания TRT пишет, что лазерная система была представлена на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Устройство может быть установлено на модульную штурмовую винтовку MPT-76, которая состоит на вооружении турецкой армии.

По словам министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, новая разработка способна наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров, а ее мощности достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

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