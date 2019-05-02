/world/1116510.html МИД Грузии опроверг информацию об отмене визита Зурабишвили в США
МИД Грузии опроверг информацию об отмене визита Зурабишвили в США
МИД Грузии опровергает информацию СМИ об отмене визита президента Саломе Зурабишвили в США.
"Над визитом президента ведется работа по дипломатическим каналам. Информация о том, что визит сорван, недействительна", - сказали в пресс-службе МИД журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники сообщила, что запланированный на осень визит Зурабишвили в США сорвался.
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