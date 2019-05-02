МИД Грузии опровергает информацию СМИ об отмене визита президента Саломе Зурабишвили в США.

"Над визитом президента ведется работа по дипломатическим каналам. Информация о том, что визит сорван, недействительна", - сказали в пресс-службе МИД журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники сообщила, что запланированный на осень визит Зурабишвили в США сорвался.