В Сети опубликовано видео с тайной свадьбы 23-летней звезды сериала "Игра престолов" Софи Тернер и 29-летнего музыканта Джо Джонас. Пара поженилась в Лас-Вегасе спустя несколько часов после премии Billboard Music Awards 2019.

Как сообщают СМИ, на звездной свадьбе Джо и Софи присутствовали самые близкие. Молодые люди принесли друг другу трогательные клятвы.

"Обещаю, я никогда тебя не оставлю. Я буду любить тебя каждый день своей жизни", - приводят их слова западные таблоиды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Софи Тернер и Джо Джонас объявили о своей помолвке осенью 2017 года. Уже тогда они говорили, что хотят скромную и небольшую свадьбу.

Журналисты предполагают, что звездная пара организует позже еще одно, официальное торжество по случаю свадьбы.

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