США и Турция продолжат обсуждения по вопросу закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в Баку журналистам заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Вопрос о закупке Турцией С-400 у России интенсивно обсуждается официальными лицами США. Настоящим вызовом является то, что мы видим в С-400 угрозу интегрированным информационным системам. Наши ведущие военные чиновники дали понять, что в стране не может быть и С-400, и F-35 одновременно. США очень четко изложили свою позицию, и Турция в ответ четко разъяснила свою позицию. Мы продолжаем обсуждать с Турцией проблемы, которые создает система С-400, потому что мы являемся союзниками по НАТО",- сказал он.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot", - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

"Это уже решенный для Турции вопрос", - сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.