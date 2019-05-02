К 2100 году количество мертвых пользователей Facebook превысит число живых, подсчитали исследователи Оксфордского университета. Ученые взяли за основу данные о прогнозируемой смертности, прогнозируемой численности населения и наконец, о числе пользователей Facebook той или иной возрастной группы и страны в течение XXI века.

Ученые исходили из двух возможных сценариев в своих расчетах: первый - больше никто не присоединится к Facebook до конца столетия, второй - число пользователей будет расти теми же темпами, что и сейчас, то есть в среднем на 13% в год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, при первом сценарии "население" Facebook будет неизменно стареть и сокращаться, передает Day.Az. При таком развитии событий из ныне существующих 1,4 млрд пользователей 500 млн умрут к 2060 году, а к 2079 году число мертвых пользователей достигнет 1 млрд. Таким образом, количество профилей умерших пользователей превысит число живых пользователей примерно через 50 лет. Но крайне маловероятно, что люди перестанут регистрироваться на Facebook уже в текущем году. Поэтому ученые рассматривают в качестве основного второй сценарий развития событий.

Второй сценарий с постоянно растущим числом пользователей обернется тем, что к 2100 году на Facebook будет 4,9 млрд страниц уже умерших пользователей. Но живых пользователей будет все же больше, а переломный момент, по подсчетам ученых, наступит в первой половине XX века. Впрочем, и этот сценарий маловероятен, учитывая необходимость постоянного прироста пользовательской базы на протяжении многих десятилетий. "Если подвести итоги, то оба сценария неправдоподобны. Реальные показатели практически наверняка окажутся где-то посередине между полученными результатами сценариев А и Б, но мы можем только догадываться, где именно",- говорится в исследовании.