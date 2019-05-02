Власти прибрежного индийского штате Орисса в экстренном порядке эвакуируют порядка миллиона человек из-за приближающегося циклона "Фани", который, как ожидается, обрушится на этот регион в пятницу. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает телеканал NDTV, "Фани" несет из Бенгальского залива мощные ливни, а скорость ветра в нем достигает порядка 200 километров в час. По оценкам экспертов, это станет самым мощным циклоном, который знала Орисса с 2014 года. В преддверии удара стихии власти эвакуировали жителей прибрежных деревень - в общей сложности порядка 150 тысяч человек. Силы ВМС и береговой охраны, как ожидается, будут нести круглосуточное дежурство неподалеку, оказывая помощь местным жителям и ликвидируя последствия циклона.

Мы работаем, и по нашим оценкам, у нас достаточно времени, чтобы эвакуировать всех людей из прибрежной зоны", - сказал телеканалу представитель местной администрации Бишнупада Сетхи.

Эвакуация должна быть завершена к вечеру четверга. Людей размещают в специально оборудованных центрах, образовательных учреждениях и других устойчивых к непогоде зданиях.