Американский миллиардер и основатель крупной фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур признан виновным в организации мошеннического сбыта опиоидов, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Капур был задержан в октябре 2017 года сотрудниками ФБР. По данным обвинения, глава компании разработал схему подкупа докторов, которые выписывали сильные опиоидные препараты не нуждающимся в них пациентам. Речь идет о спрее Subsys, препарате на основе фентанила - синтетического опиоида в разы сильнее морфина.

Большое жюри федерального суда в Бостоне рассматривало дело Капура более трех недель. Помимо него виновными в сговоре с целью создания преступной группы были признаны еще четыре топ-менеджера Insys. Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы.

Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое - до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч человек в год, причем от передозировки медицинских препаратов умирает больше людей, чем от героина.