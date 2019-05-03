В Интернете появились фотографии и видеозапись, сделанные из кабины американского самолета Northrop Grumman B-2 Spirit, которого называют самым "секретным бомбардировщиком" США. Информацией поделился военный журналист и продюсер Джефф Болтон, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Болтону удалось стать первым в истории гражданским человеком, который не только попал на борт B-2 Spirit, разработанного компанией Northrop Grumman, но и совершил полет на нем, проведя видеосъемку. Эти кадры войдут в 12-серийный фильм о стратегических ядерных силах США.

В-2 стал первым тяжелым серийным самолетом, который создали по схеме "летающее крыло". Первый публичный полет бомбардировщика состоялся в 1989 году, а всего их было построено в количество 21 экземпляра.

В-2 Spirit официально считается самым дорогим самолетом в мире. Счетная палата США отчиталась, что проектирование, постройка, а также тестирование каждого экземпляра бомбардировщика обошлась госказне в 2,1 миллиарда долларов. На данном самолете одном из первых применялись технологии снижения заметности, поэтому во избежание утечки сведений о них Пентагон всегда поддерживал вокруг самолета максимальный уровень секретности.

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