/world/1116636.html В Индии нашли ископаемое дерево возрастом более 60 миллионов лет - ВИДЕО
Департамент лингвистического искусства и культуры штата Химачал-Прадеш планирует сохранить находку.
В Индии нашли ископаемое дерево возрастом более 60 миллионов лет - ВИДЕО
В прошлую среду, 1 мая возле населенного пункта Харапатхар, расположенного недалеко от города Шимла (штат Химачал-Прадеш, Индия) было найдено окаменелое дерево, возраст которого исчисляется миллионами лет, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
По словам Хариша Чаухана, сотрудника государственного музея, ископаемое относится к мезозойской геологической эпохе (67-250 миллионов лет назад).
Департамент лингвистического искусства и культуры штата Химачал-Прадеш планирует сохранить находку.
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