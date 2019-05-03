В прошлую среду, 1 мая возле населенного пункта Харапатхар, расположенного недалеко от города Шимла (штат Химачал-Прадеш, Индия) было найдено окаменелое дерево, возраст которого исчисляется миллионами лет, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По словам Хариша Чаухана, сотрудника государственного музея, ископаемое относится к мезозойской геологической эпохе (67-250 миллионов лет назад).

Департамент лингвистического искусства и культуры штата Химачал-Прадеш планирует сохранить находку.



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