Шотландец Грег Маккиннон, прогуливаясь вдоль пляжа на острове Марри (один из островов Торресова пролива между Австралией и Новой Гвинеей) стал свидетелем драматичного противостояния между маловероятными соперниками.

Грег Маккиннон, который только что закончил свою работу, заметил волнение возле берега и увидел нескольких морских хищниц, устроивших трапезу на мелководье.

Затем акулы, пожирающие мелкую рыбёшку, привлекли внимание нескольких псов, резвящихся на пляже, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Работник местной туристической фирмы запечатлел, как собаки бросились атаковать акул и окружили одну из хищных обитательниц океана, которая, ударив хвостом, отбилась от наглых четвероногих преследователей.

"Акулы, кажется, охотились на мелкую рыбу на мелководье. Было невероятно видеть собак, играющих с хищницами и запечатлеть взаимодействие представителей подводной и наземной фауны. Я думаю, что местные псы ранее уже были знакомы с опасными обитателями океана.

Как акулы, так и собаки, похоже, не пострадали от столкновения", - написал в комментариях Грег Маккиннон.

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