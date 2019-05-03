Сотрудники Facebook и Instagram заблокировали учетные записи ряда общественных деятелей и журналистов, которые выступали в поддержку конспирологических теорий, допускали антисемитские высказывания, имели связи с крайне правыми политическими силами или организациями радикального толка, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС.

Об этом сообщает Day.Az.

"Мы всегда блокируем лиц или организации, которые разжигают насилие и ненависть вне зависимости от их идеологии", - сообщил телеканалу CNN представитель Facebook. Он уточнил, что сотрудники указанных соцсетей принимают во внимание множество факторов, прежде чем счесть тот или иной аккаунт опасным. Главным основанием является наличие призывов к насилию.

В числе тех, доступ к чьим учетным записям был закрыт, американский журналист Алекс Джонс. Его ранее неоднократно обвиняли в распространении конспирологических теорий с помощью сайта InfoWars. Джонс, в частности, выступал с утверждениями о том, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года и планировали иные атаки на своей территории. Он также неоднократно озвучивал версию о том, что массовый расстрел учащихся в американской школе Sandy Hook в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Журналиста также обвиняли в разжигании ненависти к мигрантам.

Заблокированы также аккаунты британского комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной организации "Нация ислама" американца Луиса Фаррахана. Первого обвиняли в распространении ультраправых взглядов, второго - в расизме и антисемитизме. Лишится учетной записи единомышленник Джонса - британец Пол Джозеф Уотсон. Представители Facebook сообщили интернет-порталу TechCrunch, что вводят также ограничения на публикацию материалов, касающихся лиц, аккаунты которых были заблокированы.

В мае 2018 года сотрудники Facebook впервые представили подробные сведения о том, какую информацию удалили из соцсети за предыдущие несколько месяцев. Они пояснили тогда, что в течение первого квартала 2018 года было удалено 837 млн сообщений с навязчивой рекламой, 3,4 млн постов, касавшихся насилия, 21 млн, содержащих откровенные видеозаписи и снимки. Кроме того, удалены были 1,9 млн сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 млн, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание национальной, этнической и расовой ненависти.

Руководство Facebook до этого не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не противодействует достаточно энергично распространению вредоносной информации.