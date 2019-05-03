Жители Ставропольского района Самарской области заметили и засняли на видео высокий песчаный столб в поле, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Это произошло на трассе Ягодное - Подстепки. Сообщается, что столб был достаточно высокий.

Ученые называют такое явление пыльным, или песчаным, вихрем. Он представляет собой вихревое движение воздуха у поверхности земли в малооблачную погоду. Наблюдать его можно в течении двух минут.

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