Правоохранительные органы Германии задержали трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market. Об этом сообщило в пятницу Ведомство по уголовным делам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Торговая площадка была доступна в анонимном сегменте интернета - в Darknet. Злоумышленники со всего мира продавали через нее наркотики, поддельные документы, вредоносные программы, украденные личные данные. "На платформе было доступно 63 тыс. предложений, зарегистрировано 1150000 аккаунтов и 5400 продавцов", - говорится в сообщении. Немецкие следователи называют ее "второй в мире по размерам площадкой" подобного рода.

Задержанные - граждане Германии в возрасте от 22 лет до 31 года. За каждую сделку они взимали комиссию до 6% в криптовалюте. Им грозит до 15 лет лишения свободы. При обысках были обнаружены цифровые носители с уликами. Операции по задержанию были проведены 23 и 24 апреля.

В следственных мероприятиях участвовали немецкие, американские, нидерландские правоохранители, а также Европейское полицейское агентство (Европол).